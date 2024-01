Antonia Dell’Atte se prenda de la sensualidad de Jonan Wiergo: ''Eres muy sexy cuando bailas''

Jonan Wiergo, el ex concursante de "Supervivientes", continúa deslumbrando en el escenario de "Bailando con las estrellas". Después de recibir una impresionante puntuación en la primera gala por su enérgico jive, esta vez se sumergió en el mundo de la samba en la segunda actuación al ritmo de "Con altura". La complicidad y el buen rollo con su maestro de baile, David Díaz, son palpables, creando una conexión que ha sido destacada por el jurado.

La samba de Jonan no solo fue bien recibida por el público, sino que Antonia Dell’Atte no pudo evitar elogiar su actuación, resaltando su lado más sensual. Y no fue la única a la que le gustó, ya que el plató al completo estuvieron hipnotizados durante la duración completa de la actuación.

La química entre Jonan y su maestro no solo se traduce en el escenario, sino que también se refleja en la valoración del jurado, que elogió la "buena energía" entre ambos, aunque no dejaron de instar al concursante a seguir trabajando y prestar más atención a las indicaciones de su maestro.

A pesar de recibir una puntuación total de 29 puntos, Jonan y David no se conforman y ya están enfocados en superar sus propios logros en la próxima gala. Con el apoyo del público y la promesa de más esfuerzo y mejora, el dúo promete seguir sorprendiendo en la pista de baile de "Bailando con las estrellas".