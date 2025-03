Antonela Roccuzzo lanzó una nueva línea de ropa con este concurrido evento

Como parte del lanzamiento de su nueva línea de indumentaria deportiva, Antonella Roccuzzo hizo acto de presencia en un evento en Miami para festejar y promocionar la llegada de sus nuevos productos estrella.

En colaboración con Adidas, Roccuzzo vivió el evento en Estados Unidos junto a su entrenadora Gimena Accardi, quien se encargó de conducir la celebración y asistió junto a su pareja Nicolás Vázquez, ambos amigos de la familia Messi.

Varias influencers y deportistas asistieron al lanzamiento, donde saltos guiados y una playlist personal de la propia Antonella fueron los protagonistas de un encuentro bastante movido.

Así, pues, Roccuzzo es el nuevo rostro de la línea Optime, la cual tiene por objetivo capitalizar la estética deportiva. Esta colección dedicada al training es su segunda campaña con Adidas, cuyo producto estelar son calzas a prueba de sentadillas, pensadas para las mujeres que solamente quieren enfocarse en su entrenamiento.

"Entrenar es mi momento feliz, el momento para mí, y no es sólo físico, sino también mental para mi bienestar”, comentó la también modelo a través de sus redes sociales, donde acumula millones de seguidores.

Por medio de su cuenta de Instagram, Antonella suele ser muy vocal sobre su saludable estilo de vida y la gran pasión que siente por entrenar, de manera que su vínculo con Adidas y la línea Optime se hace una colaboración ideal.

“[El ejercicio] no es solamente por que me gusta estar en movimiento y sentirme activa sino porque lo necesito para sentirme bien en un aspecto general. Me ayuda mucho a poner la mente en blanco y liberar tensiones”, señala Roccuzzo.

Por lo tanto, esta inédito conjunto de ropa está pensado con ese estilo de vida en mente, proveyendo una vestimenta que facilite a las personas enfocarse en sus objetivos semanales sin mayor reparo.