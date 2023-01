Anthony Loffredo es el 'alienígena negro' y no te creerás su transformación

Este hombre francés de 33 años quiere "deshumanizarse" de forma completa Se ha quitado las orejas, se cortó las fosas nasales y pintó su piel de púrpura

Su nombre es Anthony Loffredo, es francés y tiene 33 años aunque no lo parezca. Si ha saltado a la fama, ha sido gracias a su The Black Alien Project Evolution, un proyecto increíble (en todos los sentidos de la palabra) con el que quiere deshumanizarse por completo para acercarse más que nunca a lo que creemos que es un alienígena.

Para ello, el susodicho se ha quitado las orejas, se cortó las fosas nasales, se tiño de púrpura por toda la piel, afiló sus dientes y se apuntó varios dedos para dar forma alienígena a esta parte de su cuerpo. Ahora, además, Anthony Loffredo, más conocido como el 'alienígena negro', quiere apuntarse una pierna: "es algo muy duro porque tengo una pierna sana y una amputación es algo grande".

Una historia tan extravagante ha de protagonizar cientos de noticias en la prensa, y un podcast en concreto, Club 113, ha podido hablar con él y obtener unas palabras que te impactarán: "es una lucha todos los días, porque todos los días encuentras gente nueva que no te entiende, que te quiere juzgar. Así es la vida, no todos entienden todo. Al igual que yo, no entiendo muchas cosas sobre mucha gente". Algo tendrá este 'alienígena negro' que ya tiene más de 1,3 millones de seguidores en Instagram... ¡Y subiendo!