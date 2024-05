Àngel Llàcer reaparece y cuenta su pesadilla: "Llegué a despedirme de mi familia"

Àngel Llàcer ha pasado por uno de los momentos más complicados de su vida, tras contraer la bacteria Shigella después de un viaje a Vietnam. El televisivo estuvo ingresado en la UCI en dos ocasiones, en Madrid y Barcelona, atravesando una de sus mayores pesadillas. Ahora, ha explicado la situación en redes sociales.

A través de una publicación de Instagram, Llàcer ha relatado como vivió la fascitis necrotizante que le diagnosticaron en la Clínica Dexeus de Barcelona. La afección derivó en cuatro operaciones en la pierna, que le obligaron a permanecer ingresado durante 14 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

"Fueron momentos muy difíciles, en los que se temió por mi vida; incluso llegué a despedirme de mi familia y de mis seres queridos", comenzaba explicando sobre su infección. "Ahora, ya puedo decir que el bache está superado, que ya estoy en casa y que vienen meses de rehabilitación. La insistencia y la profesionalidad de la Dra. Cambray 'MI SALVADORA' y la diligencia y saber hacer del Dr. Monllau y todo su equipo de traumatología, en especial el Dr. Pérez Prieto y los doctores Simón, Pizza y Gaggioti, me salvaron la vida. No encuentro las palabras para agradecerles todo lo que les debo".

El miembro del jurado de 'Tu cara me suena' ha querido agradecer el trabajo de los profesionales de la salud, que han ayudado en su cuidado: "No quiero dejar de agradecer el cariño y el cuidado de todo el excelente personal de la UCI que me atendió todos estos días. No os podré olvidar nunca. Ha sido un momento muy complicado, seguramente el peor de mi vida, tanto a nivel físico como emocional; pero como siempre hay que quedarse con lo positivo de todo... y yo me quedo con todo el amor y el cariño que he recibido estas semanas".

Además, también se ha referido a sus familiares y amigos: "Gracias a toda mi familia por estar siempre a mi lado. Gracias a mis amigos por hacer piña y protegerme tanto. Gracias a mi familia teatral de NostromoLive por no bajar nunca el telón. Gracias a todas y casa una de las personas de Gestmusic por no abandonarme nunca. Gracias también a mi gran familia televisiva de Atresmedia por demostrarme una vez más que detrás de grandes profesionales hay grandes personas”.

Finalmente, se ha mostrado decidido a comenzar su proceso de recuperación y trabajar lo antes posible: "Ya puedo decir que el bache está superado, que ya estoy en casa y que vienen meses de rehabilitación. Voy a esforzarme para que esta recuperación sea corta y volvamos a vernos en los teatros o en la televisión... haciendo lo que mejor sé hacer que es entretener".