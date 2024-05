Ángel Cristo Jr. sentencia: Esta es la razón por la que 'Supervivientes' habría silenciado la agresión de Arantxa del Sol

La participación de Ángel Cristo Jr. en 'Supervivientes 2024' no está dejando a nadie indiferente. El concursante fue expulsado hace una semana por conducta indisciplinar. El hijo de Bárbara Rey ha acudido al plató para responder las preguntas de los colaboradores, y dar explicaciones de lo ocurrido.

La intervención en antena de Ángel Cristo Jr.ha sido la misma que su paso por el concurso, sin filtro y con polémica. El ex concursante aprovechó su paso por el espacio para denunciar que en su discusión con Arantxa del Sol, esta "me pegó, no una colleja, sino tres puñetazos".

También añadía que varias personas fueren testigos de la agresión: "Lo vieron. Lo vio Kiko, Javi, Marieta, Miri, el lanchero y el inspector". No obstante, lo más llamativo es que Ángel Cristo Jr. ha acusado expresamente a la organización del programa, que habría ocultado lo sucedido.

"El lanchero y el inspector informaron al equipo, y desde dentro del programa, a mí se me recomendó, que para no reavivar mis problemas de violencia de género...", comenzaba diciendo. En ese momento, la presentadora Sandra Barneda le ha cortado para advertirle que "es muy grave esa acusación".

La alerta de la comunicadora no lo ha detenido, y ha seguido su discurso asegurando que "el lanchero y el inspector informaron al equipo, y desde dentro del programa, a mí se me recomendó, que para no reavivar mis problemas de violencia de género...". "Se me dijo: 'Vienes de un año complicado, si esto se comenta, es mejor no hacerlo, porque se puede reavivar el tema de violencia de género que has tenido en España'. A mí se me recomendó no seguir con el tema, ¿por qué tengo que mentir? Yo lo único que le di a Arantxa fue un margen para que se disculpara y no lo hizo. Lo siento, pero el programa lo supo", continuaba diciendo.

Finalmente, terminó afirmando que la organización hubiera actuado diferente si hubiera ocurrido al revés. "Si lo hubiera hecho yo, de mí hacia ella, a mí se me habría expulsado al momento. ¿Me pedís la verdad? ¡Aquí está la verdad!".