¡Pillan a Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia en Ibiza!

Tras estar casi tres meses separados, Ángel Cristo y Ana Illas decidieron recuperar el tiempo perdido con un viaje a Ibiza. La pareja, dejando atrás las tensiones de las últimas semanas, disfrutó de una romántica jornada en alta mar, donde la química entre ellos era palpable.

Los duros momentos que Ángel vivió en Honduras, durante y después de su paso por ‘Supervivientes’, desaparecieron cuando Ana lo recibió con los brazos abiertos. La venezolana fue su defensora durante el reality y sigue siendo su gran apoyo ahora que Ángel ha roto completamente con su madre y su hermana.

En su reciente aparición en el programa ‘De viernes’, Ángel destacó la importancia de Ana en su vida. "Ana me ha dado la tranquilidad y la fuerza para dar el paso y contar lo que he vivido. Ana me ha ayudado a contenerme, ha intentado que sea comedido. Ella lo que ha hecho siempre es intentar que yo me llevase bien con mi madre", afirmó. La pareja, que se casó simbólicamente en Honduras, planea oficializar su unión en España. "Ana es la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida. Nunca me he sentido tan querido", añadió Ángel, mostrando su determinación de seguir adelante junto a ella.

Ángel Cristo también fue claro sobre la presencia de su hermana Sofía en su boda. "Quiero que a mi boda venga gente que me haga feliz, mi hermana no va a estar en mi boda. Quiero sentirme cómodo cuando mire a todos mis invitados", explicó, subrayando la profunda ruptura en su relación familiar. La aventura de Ángel en ‘Supervivientes 2024’ terminó de manera abrupta y disciplinaria cuando se saltó las normas del programa, resultando en su expulsión. Su regreso a España marcó un nuevo capítulo, donde Ana se convirtió en su refugio y fortaleza.

El regreso a España de Ángel Cristo Jr. trae consigo varios desafíos, especialmente en su relación con su madre, Bárbara Rey, y su hermana Sofía. Decidido a contar su verdad, Ángel ha dado entrevistas reveladoras que han captado la atención del público. Su historia, llena de altibajos y tensiones familiares, sigue siendo un tema de interés nacional.