Andrea deja sin palabras a su cita, el empotrador de 'First Dates' con su propuesta sexual: "¿Sabes hacer el cocodrilo?"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Andrea y Alejandro han tenido una cita muy picante, que se ha centrado en lo sexual. Andrea ha entrado en el restaurante diciendo que su prototipo de chcicos son aquellos: "divertidos, morenitos y un poquito más altos que yo". Además, pide que tenga casa y coche "siempre me tocan los que tiene patinete".

A cenar con ella ha llegado Alejandro, que dice que le conocen por 'El empotrador' y es que afirma "voy como si no hubiera cerrado el cajón". Al ver a su cita le ha parecido suficiente: "No vamos a pedir peras al olmo", ha dicho y ella se ha quedado sorprendida con su edad porque " le echaba casi 40".

Toda la cita ha girado alrededor del terreno sexual: "Me gusta llevar la voz cantante, pero también soy muy bien mandada, lo que me mandes lo hago muy bien", decía Andrea. Alejandro le ha dicho que él es muy salvaje, pero ella no se lo ha terminado de creer.

Pero el punto clave de la cita ha llegado con la petición de Andrea: para ella es muy importante que sus parejas hagan bien "el cocodrilo", algo que ha dejado descolocado.

Él no lo terminaba de pillar, por lo que ella se lo ha tenido que dejar claro: "niño, bajar al pilón" le ha dicho. La cena ha tenido hasta beso incluido y en el momento de la decisión final los dos han tenido claro que quería repetir y que tenían que comprobar cómo se le daba de bien o mal el cocodrilo al soltero. Él estaba deseando demostrarle su técnica.