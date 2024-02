Qué fue de Andoni Erburu, el niño de 10 años que ganó un Goya

Andoni Erburu ganó el premio Goya a mejor actor revelación con tan solo 10 años. El director Montxo Armendáriz lo descubrió por su trabajo en 'Secretos del Corazón', una cinta galardonada con cuatro premios Goya. En este último filme, Erburu consiguió el premio a Joven Valor en los premios del Cine Vasco y convirtiéndose en el primer niño en ganar un Goya.

"Mando un saludo a mi hermano y a mis amigos, que me estarán viendo", expresaba el joven desde lo alto del escenario en la ceremonia. En aquel momento, los entendidos preveían un futuro exitoso en la industria cinematográfica, pero no fue así. Sin embargo, Erburu marcó una tendencia, puesto que cinco niños más siguieron el camino marcado por el joven.

Esta situación hizo que la Academia modificara sus bases, acordando que tan solo los mayores de 16 años podrían ganar un Goya."Los galardonados con el Goya asumen automáticamente los derechos, pero también las obligaciones de todos los académicos", explicaban desde la organización.

Las últimas apariciones de Erburu en la gran pantalla fueron Clara, Antonio Cuadri (1999) y Silencio roto (2001). Después, Erburu decidió alejarse, puesto que ser conocido le impidió disfrutar del éxito de su pronta carrera. "Que me conocieran por la calle, eso a mí no me gustaba nada. Empecé a decir que no a todo y desconecté", decía en 2009.

En una entrevista para 'El Diario de Navarra', Erburu daba más detalles sobre aquella época. "No es que fuera el hecho de darme el premio lo que me llevó a dejar el cine, pero sí que influyó, fue más el éxito de la película, que fue a los Óscar y todo, un poco el boom, que a mí me vino grande y me agobié un poco con la edad que tenía", explicaba el intérprete.