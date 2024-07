Una andaluza se hace viral por su confusión con las horas de comer de Cataluña

Mudarse a otra ciudad no es una tarea sencilla. La adaptación requiere un tiempo, y hay que habituarse a las costumbres del lugar. Esta situación puede requerir más preparación de la habitual si en este nuevo territorio hablan otra lengua.

Esto es lo que le ha ocurrido a María Alarcón, una andaluza que a pesar de llevar viviendo dos años en Cataluña, todavía se le resisten algunas palabras.

La joven ha compartido una publicación en TikTok, donde explica su confusión con las horas de comer en catalán: "Yo soy una persona que no odia a nadie, pero si tuviera que odiar a alguien sería al que puso esos nombres. Llevo dos años aquí y todavía me sigo liando. Es que no es normal".

La andaluza comienza a exponer su problema con las palabras, empezando por el primer momento del día. El desayuno se llama "esmorzar", una palabra muy similar al almuerzo, que en castellano se utiliza para la comida del mediodía.

En su lugar esta se llama "dinar", que tiene un parecido con la palabra inglesa que se utiliza para la cena, pero en catalán es "sopar". De hecho, cuenta que la única palabra con la que no tiene problemas es "berenar", que se asemeja a merendar.

Aunque no parezca muy importante, María cree que este tipo confusiones pueden resultar un problema para los nuevos habitantes: "Puede parecer una tontería, pero es que cuando llegas y no lo sabes la gente no te entiende. Si no sabes catalán debes estar flipando. Si sabes catalán te estarás riendo porque le pasa a todo el mundo".