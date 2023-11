Anaís tiene una cita con un uruguayo en 'First Dates' y no se entera de nada: "Me cuesta entenderle cuando habla"

Anaís ha llegado al programa pero todavía recuerda su última relación en la que estuvo muy enamorada Sebastián quería conocer a una chica con la que construir un futuro

Anaís ha llegado a 'First Dates' después de una relación, afirma haber estado "muy enamorada" de su anterior pareja, con la que estuvo siete años pero se acabó por culpa de "las mentiras": "A día de hoy no puedo decir que siga (enamorada), pero yo sé que no voy a volver a sentir lo mismo", ha dicho.

A cenar con ella ha llegado Sebastián, un uruguayo de 26 años, nada más llegar ha empezado a bromer con Carlos Sobera porque al principio, no quería darle su chaqueta para colgarla pero luego sí. "Llevo media hora pidiéndotela y no me haces ni puñetero caso", ha manifestado, entre risas, el presentador vasco.

"Es que hay palabras que cambian mucho", ha recalcado cada vez que le decía que no le entendía: "Me cuesta bastante hablar acá". La cita no ha ido del todo mal, pero ese problema de comunicación ha hecho que Anaís no terminase de conectar, y en la decisión final, no ha querido repetir cita.