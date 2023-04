¿Anabel Pantoja rumbo a Supervivientes 2023?

La sobrina de Isabel Pantoja habría pedido una suculenta cantidad de dinero Podría ir a Honduras como "fantasma del pasado"

Anabel Pantoja siempre es actualidad y una cara más que conocida en la parrilla de Telecinco, pero si algo ha marcado últimamente su vida ha sido Supervivientes. El programa donde se dio a conocer tras defender a su primo Kiko Rivera, le sirvió también para encontrar el amor junto a Yulen Pereira mientras ambos concursaban el año pasado. Una historia que ha dado un giro de 360º tras su repentina separación y la participación de su ex suegra este año.

Todos estos hechos han llevado a que ahora Supervivientes se centre en su expareja, quien fue el pasado domingo a visitar a su madre y aprovechaba para comunicarle su ruptura con Anabel. Pero Telecinco conoce bien el tirón de las historias que envuelven a la Pantoja, por lo que Belén Esteban y Kiko Matamoros desvelaban la suculenta oferta que el programa le ha hecho para que vuelva a ser participe del programa de Honduras.

La idea es que una vez más viaje a los Cayos Cochinos, donde se reencontraría con su exsuegra. "A Anabel se le ofreció ir a Honduras como 'fantasma del pasado' y lo rechazó, para que veáis cómo son las cosas verdaderamente” revelaba Belen Esteban. Por lo que Anabel habría rechazado la oferta, ya que por lo visto no quiere lucrarse con el tema de Yulen.

La oferta económica que habría recibido por "Supervivientes 2023"

Por lo visto, a Anabel no le convence viajar a Cayos, pero tal y como desvelaba Kiko Matamoros, si estaría interesada en volver como colaboradora en plató. “Ya que has dicho eso tú, voy a hablar yo también. Sé que ella ha pedido muchísimo dinero por sentarse en el plató del reality show. Desde que se supo que rompió con ella, le han ofrecido ser colaboradora y ella ha pedido mucha pasta, por eso no está”, sentenciaba el colaborador.

Por su parte, Belén Esteban, amiga de la Pantoja, desmentía rápidamente a Kiko Matamoros aclarando que "A Anabel se le ofreció ser colaboradora, pero no ha querido. Ella no quiere coincidir con Yulen”. Unas acusaciones que dejan entrever que la sobrina de Isabel Pantoja, estaría planteándose volver a participar una vez más en Supervivientes 2023.