Anabel Pantoja presenta a su madre su nueva pareja, David Rodríguez

Anabel Pantoja se encuentra en una etapa ilusionante de su vida Merchi, su madre, la ha visitado este verano en Gran Canaria

Anabel Pantoja se encuentra en una etapa ilusionante de su vida. El foco mediático se ha alejado de las polémicas familiares, y ella ahora se encuentra también alejada del núcleo desde Gran Canaria. La televisiva ha comprado allí una casa que está remodelando.

Mientras eso ocurre, se encuentra de vacaciones y allí ha recibido a su madre, Merchi. Ambas se encuentra disfrutando del clima, la playa y la piscina, pero la sevillana también ha aprovechado estos días para presentarle a su nuevo novio.

Según parece en las publicaciones, ambos han congeniado maravillosamente y Anabel Pantoja está encantada con la situación, y muy feliz con su nueva pareja. "Gente y personas bonitas", escribía en sus redes sociales. De hecho, la relación era tan buena que la colaboradora de Mediaset ha compartido un vídeo en el que su romance se atrevía a hacer una broma a Merchi en al alta mar.

En una reciente entrevista para la revista 'Lecturas', Anabel no dudaba en hablar de la maternidad, a pesar de que acabe de empezar la relación con David. "Me gustaría quedarme embarazada, sí o sí, con pareja o sola. Me hace muchísima ilusión".