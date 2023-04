Ana Obregón responde a Mercedes Milá: "Gracias por entender el corazón mutilado de una madre"

Mercedes Milá declaró que "entendía su dolor" y lo respetaba Ana Obregón ha querido responder con unas bonitas palabras a Milá

Ana Obregón sigue dividiendo la opinión pública respecto a la gestación subrogada y como ha gestionado el nacimiento de su nieta. Una de las personas relevantes que se ha posicionado al lado de la actriz ha sido Mercedes Milá, que declaró en una entrevista para Lecturas que no podía juzgar a Obregón porque hizo lo que necesitaba para sobrevivir.

Mercedes Milá declaró que "entendía su dolor" y lo respetaba. Aunque la periodista si admitió que se podía discutir el debate alrededor de la gestación subrogada. Milá también tuvo palabras para Alessandro Lequio, del cuál no entendía muy bien su comportamiento: "Me extraña mucho que una persona que llegó a llamar para preguntar ahora se desmarque de lo que está pasando".

La expresentadora de 'Gran Hermano' ha publicado en sus redes sociales la portada del libro que Ana Obregón publicó el pasado 19 de abril: El chico de las musarañas. El manuscrito lo comenzó Aless Lequio, pero lo ha terminado la actriz después de su fallecimiento.

Milá publicaba un texto junto con la publicación: ''A mí me resulta incomprensible que se hable sin haber leído el libro, que se hable con tanta seguridad sin la mínima empatía, yo no me atrevería''.

Ana Obregón ha querido responder con unas bonitas palabras a Milá a través de un comentario en Instagram: "Querida Mercedes, me han emocionado tus palabras, gracias por tu inmensa empatía, gracias por entender el corazón mutilado de una madre donde no existen leyes, ni modalidades absurdas, donde solo existe el amor hacia su hijo y cumplir sus deseos".