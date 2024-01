Ana Obregón responde a Alessandro Lequio tras sus diferencias por la fundación de su hijo

Ana Obregón ha aprovechado el pregón de las fiestas de la Virgen de la Paz de Alcobendas para responder a Alessandro Lequio. La ex pareja viene de sufrir algunas tensiones por las donaciones a la Fundación Aless Lequio. En las últimas semanas, la institución ha estado bajo el foco después de que varios medios de comunicación observaran ciertas irregularidades en las cuentas.

Por un lado, Alessandro Lequio ha insistido en que los números son "claros" y ha evitado hablar sobre Ana Obregón. Por otro lado, la actriz no ha dudado en lanzar un mensaje directo al presentador. "Todo el mundo sabe que a mi hijo le he mantenido yo hasta su entierro", llegó a exclamar la televisiva.

"Eso ya lo conté yo. Ella me dijo que iba sobrada de recursos. En su momento, me dijo que no tenía que pasarle una pensión", respondía el colaborador italiano. "Sacar cosas del pasado me parece malicioso y oscuro", sentenciaba en su defensa ante las acusaciones de la intérprete.

Sin embargo, en los últimos días parece que se ha producido un cambio de parecer. Ana Obregón ha querido mandar un mensaje conciliador y detener la polémica: "Respeto las decisiones de todas las personas, las que quiero y las que no quiero. A él lo quiero muchísimo", aseguraba ante los medios de comunicación. "Es el padre de mi hijo, siempre estaremos unidos por él, por su memoria y por respeto a él. A Aless lo que más ilusión le haría sería vernos juntos. Y sé que nos está viendo. Así que, por él, siempre", finalizaba.