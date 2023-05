Ana Obregón contrata un guardaespaldas por la seguridad de su nieta

La presentadora está preocupada por los "mensajes intimidatorios" que recibe Ha tenido que contratar a un guardaespaldas ante las amenazas que sufre

Desde el nacimiento de su nieta, Ana Obregón se encuentra en el foco de la conversación. La polémica alrededor de la gestación subrogada y las discusiones sobre los dilemas morales con la decisión de la actriz han acaparado la atención de propios y extraños. Ha sido tal la presión social que Obregón ha recibido, que está preocupada, sobre todo por los "mensajes intimidatorios" que llegan a su perfil.

La actriz española ha tenido que contratar a un guardaespaldas ante las amenazas que sufre cada día. Según ha publicado la revista 'Semana', la persona contratado es Delfín Fernández, un profesional de la seguridad privada muy conocido en España.

Fernández ha trabajado para celebridades como Antonio Banderas, David Beckham o la propia Ana Obregón el la década de los 2000. La presentadora tuvo que recurrir a sus servicios en el pasado cuando le informaron de que su nombre estaba en la lista de posibles objetivos de la banda terrorista ETA.

Aunque Ana Obregón se encuentre sumergida en esta marea de comentarios, no pierde un momento de felicidad con su nieta, tal y como ha querido compartir en redes sociales: “Anita. Hoy nos íbamos a entrenar, pero a alguien se le pegaron las sábanas, así que me he solidarizado con ella y llevamos meses sin ir al gym. Te amamos Anita desde el cielo hasta la tierra”, explicaba la actriz.