Ana Obregón celebra el primer mes de vida de su nieta: "Al final el amor siempre triunfa"

Lo ha hecho a través de una publicación de Instagram, donde también ha tenido unas palabras para su hijo Ana Sandra, su nieta, nació por gestación subrogada

Este jueves hace un mes del nacimiento de Ana Sandra, la nieta de Ana Obregón que llegó a este mundo por gestación subrogada. La actriz no ha querido dejar pasar la ocasión para celebrar el primer mes de vida de la pequeña. Desde que saltó la noticia, Obregón no ha dejado de ser noticia casi cada día, algo que ella ha vivido estando en Miami, donde reside con su nieta a la espera de volver a España.

La pequeña llegó a este mundo el pasado 20 de marzo por gestación subrogada, después de que Ana Obregón hubiese cumplido el sueño de su hijo, Aless Lequio, antes de morir: "Mamá, papá... Si me pasa algo, acordaos de la muestra que dejé en el laboratorio de Nueva York. Quiero tener hijos, aunque ya no esté...", con esta reveladora frase, el hijo de la actriz confirmaba a sus padres su sueño de convertirse en padre aunque él no estuviera.

La bióloga se ha dejado ver a través de redes sociales, donde ha compartido una imagen muy tierna junto a la pequeña. Además, ha aprovechado la ocasión para dirigirse a todos aquellos que le han cuestionado por sus actos recientes. "Al final el amor siempre triunfa. Feliz cumplemés Anita. Desde alguna estrella lejana tu papá te abraza", ha escrito para su más de un millón de seguidores en Instagram y dejando claro que nada ni nadie va a empañar su felicidad.

Además de lo ya mencionado, Ana Obregón aprovechó la ocasión para hacer un breve comentario sobre 'El chico de las musarañas', el libro de Aless que salió el pasado 19 de abril a la venta: "Enhorabuena mi Aless. Nuestro libro está inspirando a muchas personas. Sobre todo tu ejemplo de vida y amor", afirmaba, a pesar de haber tenido que aplazar la presentación del propio libro por razones de peso.