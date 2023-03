Ana Mena visita La Resistencia y su respuesta a la pregunta del sexo deja alucinado a Broncano

La cantante visitó el programa de Movistar+ para presentar su nuevo disco, Bellodrama "¿Alguien te ha dado la respuesta de cero?", le decía la artista a Broncano

Ana Mena visitó La Resistencia con motivo del reciente estreno de su nuevo disco, Bellodrama, y nos dejo con varios momento a destacar durante el programa presentado por David Broncano. La joven es la tercera vez que visita el programa, pero eso no es ningún impedimento para llevarle un regalo a Broncano, el cual era algo que había cultivado su padre.

"Lo ha cultivado mi padre", afirmó la cantante. Se trataba de moringa, "una hierba con muchas propiedades", explicaba. "Mi padre dice que es la ostia. Tienes que hacerte una infusión por las mañanas, es buena para la digestión", explicó. Tras eso comenzó la entrevista en el programa de Movistar+, lo que nos dejó también con las típicas preguntas sobre el dinero y el sexo, ambas ya son sello de identidad de La Resistencia.

Ana Mena no dudo en afirmar que la primera vez que sintió amor fue "en preescolar", algo que dejó a Broncano estupefacto. "En Málaga vais fortísimos", bromeó el presentador. Así que, con esto y el transcurso de la entrevista, la artista quiso contestar de nuevo a las preguntas clásicas y, sobre el asunto del dinero, dio un baremo muy amplio: "No me gusta hablar del dinero. Antes era más descontrolada, estoy aprendiendo a ahorrar (...). Más de un millón, menos de 200 millones".

Puede que la primera vez en seis temporadas que alguien viene con el depósito vacío. Hasta María Teresa Campos dijo que no tenía el marcador a cero. Tenía que pasar y no pasa nada.@AnaMenaMusic pic.twitter.com/jjI8k90dKE — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 30 de marzo de 2023

Ahora bien, la respuesta más llamativa fue la relacionada con su vida sexual, ya que sorprendió bastante, tanto al presentador como a la audiencia, sobre todo porque no es una respuesta muy habitual entre los invitados a La Resistencia. "Ahí estoy jodida tío, cero", se lamentó Ana Mena. Y añadió: "¿Alguien te ha dado la respuesta de cero?". Una cuestión sobre la que Broncano no logró recordar a nadie: "La primera vez quizás en seis temporadas que alguien dice viene con el depósito vacío".