Ana Legazpi desvela todos los detalles de su ruptura con Dulceida en su nueva canción: "Dos años a mi lado pa' volver a su lado"

La cantante del dúo 'Marlena' mantuvo una relación con la influencer durante su separación con Alba Paul El tema "Red Flags" apunta directamente a la relación actual entre Dulceida y Alba Paul

El estreno de la canción "Red Flags" de Ana Legazpi ha desatado un remolino de especulaciones y comentarios en redes sociales, ya que muchos interpretan la letra como un descargo sobre su relación pasada con la influencer Dulceida. Aunque durante su breve romance en 2022, ambas nunca confirmaron públicamente su relación, Ana ha optado por expresar sus sentimientos a través de su música.

Legazpi ha decidido hacerle un 'Piqué' a toda regla a Dulceida en su nuevo tema donde Ana habla sobre una expareja que es conocida por ser "dulce como su nombre", y le lanza indirectas sobre su éxito en las redes sociales.

La reconciliación de Alba y Aida, que recientemente acaban de lanzar un nuevo proyecto conjunto, no ha dejado indiferente a la cantante de Marlena. Tras la confirmación de que las influencers volvían, la cantante se pronunció en uno de sus conciertos: "Al final acabé yo peor que ella. Le deseo la máxima felicidad en esta nueva etapa con su novia. Que le vaya muy bien, que no solo haya negocio y likes".

Ahora Legazpi ha utilizado la música para contar a través de 'Red Flags' la historia una "espinita clavada" con una de sus ex parejas. "A mí me sobran las ganas y a ti follows de Instagram", reza el tema, lanzándole un dardo.

En la canción Ana se lamenta del daño que sufrió y de no entender qué encontró tan especial en esa persona y además, menciona la promesa (que le habría hecho Dulceida) de no regresar con su ex, pero finalmente hizo lo contrario, volviendo con su antigua pareja después de dos años juntas.

El tema también arroja luz sobre la reconciliación pública entre Dulceida y su ex, Alba Paul, anunciando su regreso un año después de su ruptura. Ana Legazpi hace un llamado a que se revele lo que hay detrás de esa foto, sugiriendo que hay más de lo que se ve a simple vista.

Legazpi deja claros los sentimientos de desilusión y decepción en una relación que parecía prometedora, y suelta un dardo directo a la relación de Dulceida y Alba podría haber estado impulsada por motivos menos genuinos de los que parecían.