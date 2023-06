La gran preocupación de Ampeter a un mes de la Velada del año 3

Ha reconocido lo que más le inquieta en el mes que hay por delante "El calor que puede hacer", sin duda, una de las grandes preocupaciones de Ampeter

Andrés López Ruitorta, más conocido como Ampeterby7 (o simplemente Ampeter) es un youtuber español que en estos momentos reside en Andorra y que comenzó en YouTube con un canal creado a principios de 2012. Desde entonces, ha ganado fama y éxitos, pero ahora se enfrentará a su prueba más complicada: un combate de boxeo frente a Papi Gavi en la Velada del año 3. ¿Y cuál ha sido su mayor preocupación hasta la fecha?

"Lo que más preocupa de este mes es que mucha gente va a celebrar fiestas como San Juan, Mallorca, la playita... Pero bueno, por lo demás bien", asegura Ampeter en una charla exclusiva con Movistar eSports. El periodista se sorprende ante la respuesta y expresa: "no me puedo creer, Ampeter, que lo más que preocupe sea atenerse a eso, aunque quizás Papi Gavi sufre igual que tú por no perrear".

Ante esta reflexión, Ampeter lo tiene claro: "hasta julio lo vamos a tener jodido. Es que junio... Es un mes bonito y yo voy a estar puteado todavía". Y razón no le falta, porque junio es el primer mes estival (al menos, a partir de la última semana) y se producen fiestas muy importantes repartidas por toda España, además de incomtables festivales y citas musicales. Sin embargo, si Ampeter quiere la victoria, tendrá que cuidarse y no sobrepasarse, sobre todo las semanas previas a la Velada del año 3.