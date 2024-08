Amor Romeira y Susana Bianca, trasladadas al hospital tras ser arrolladas en moto

Este pasado lunes, 19 de agosto, Amor Romeira y Susana Bianca sufrían un aparatoso accidente de tráfico en Madrid. La ex concursante de 'GH VIP' y la colaboradora de 'Fiesta' circulaban en moto, cuando han sido arrolladas por un vehículo que las acabó tirando al suelo. Los servicios sanitarios acudieron rápidamente al accidente, y las canarias fueron trasladadas al hospital.

La propia Amor Romeira compartía el susto en redes sociales, al mismo tiempo que tranquilizaba a sus seguidores. "Ya me están llegando mensajes y, antes de que se filtre y genere una preocupación, os cuento por aquí que sí, hoy un coche nos atropelló a Susana Bianca y a mí mientras íbamos en la moto. Gracias a todas las personas que nos ayudaron y se preocuparon por nosotras. Nos llevó la ambulancia al hospital", decía a través de sus historias.

Por otro lado, la exnovia de Zeus Montiel había sufrido otro accidente de tráfico anteriormente. Bianca se ha sincerado en su Instagram sobre las secuelas psicológicas que le han producido sufrir de nuevo un percance. "Llevo horas desvelada, con mucho dolor y asimilando todo. Me sorprende, porque me recetaron cosas con las que debería estar K.O. y en el quinto sueño... pero no me siento nada bien", comenzaba explicando.

La televisiva revelaba tener secuelas físicas que le dificultan la escritura, "una muñeca inmovilizada". De todas formas, la ex concursante de realities se mostraba "feliz por estar viva". No obstante, sufrir un accidente de nuevo le ha provocado "miedo y respeto a la carretera".

Finalmente, quería compartir una reflexión con sus seguidores: "No somos consciente de la vida hasta que pasan cosas o pierdes a alguien, cómo la vida puede cambiar de un segundo a otro. Por eso, ahora que puedo contarlo una vez más, vive la vida al segundo como si fuera el último, no te enfades por mucho tiempo, aprende a amar, haz lo que te haga feliz, sé intensa, ríe, llora, ama, valora, quiere... vive hoy, ahora que estás aquí", terminaba.