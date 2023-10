Los amigos de Edwin Arrieta han tenido que cumplir esta petición de su familia

Daniel Sancho sigue esperando el informe final de la policía tailandesa sobre el asesinato y descuartizamiento con premeditación de Edwin Arrieta Han comenzado a conocerse la posición de amigos y familiares, pero esta última ha hecho una petición a las amistades del colombiano

Daniel Sancho sigue esperando el informe final de la policía tailandesa sobre el asesinato y descuartizamiento con premeditación de Edwin Arrieta. La misma debe entregar su informe antes del 29 de octubre, y a partir de este momento, se podrá fijar la celebración del juicio. En las últimas semanas, han comenzado a conocerse la posición de amigos y familiares, pero esta última ha hecho una petición a las amistades del colombiano.

El círculo cercano de Arrieta ha utilizado una cuenta de Instagram para transmitir un comunicado a todas las personas que han apoyado la causa. "Respetados y apreciados seguidores, no tenemos palabras para las infinitas muestras de apoyo, de pedir justicia, de estar en oración por la fortaleza de su familia y contarnos los sucesos que se presentaban en España y en Tailandia que no conocíamos".

"Hoy nos despedimos con el corazón vuelto en mil pedazos, pero respetando lo pedido por su familia. Su abogada administrativa y portavoz en Madrid han solicitado no recibir a personas, no dar información, no dañar el proceso y solo llevarlo ellos en privacidad, situación que respetamos".

Las amistades de Edwin han creado el perfil @justicia_para__edwin__arrieta, en el que comparten recuerdos de momentos junto al colombiano por parte de amigos, compañeros y familiares. "¡Tu pasión viajar...! Yo te extrañaré cada día... me queda la dicha de recordarte con alegría por ser como eras. Te tendieron una trampa macabra", escribieron el pasado agosto.