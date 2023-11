Este American Standford se vuelve loco con un jacuzzi: "No pienso salir de aquí hasta que me convierta en un Shar Pei"

Luca, el perro más disfrutón de Tik Tok ha descubierto la magia de los jacuzzis ¡A este perro no hay quién le apague las burbujas!

Siempre se ha dicho que el perro es el mejor amigo del hombre, por lo que no es de extrañar que los tratemos, casi como a verdaderos humanos. Si a nosotros nos gusta un buen descanso, ¿por qué no iba a encantarle también a nuestra mascota? Y es que parece que este American Standford lo tiene claro: desde que ha descubierto el jacuzzi no hay quien le saque de ahí.

Aunque se conozca a esta raza como un perro guardian e imponente, la imagen de este perro es pura dulzura y alegría, no es de estrañar que ya se haya hecho viral en Tik Tok.

En este vídeo, Luca conocido como el perro más disfruton se acerca emocionado al jacuzzi y utilizando el audio viral en mascotas de TikTok, que simboliza la voz de un perro, su dueño va narrando las intenciones de su mejor amigo peludo. "A ver ayudadme a subir que luego todo el mundo se queja de que lo rompo todo", empieza diciendo el vídeo mientras se ve como le ayudan a entrar al jacuzzi.

Una vez dentro, todo es alegría y Luca empieza a nadar en circulos, esperando ansioso a las burbujas.

"No pienso salir de aquí hasta que me convierta en un Shar Pei", decía el vídeo un comentario que ha encantado a las redes y han respondido en los comentarios muertos de risa. "Pues ya habéis visto el jacuzzi porque no pienso salir de aquí" decía Luca mientras disfrutaba dando saltos dentro su nuevo juguete.

El vídeo ya ha alcanzado más de 730.000 likes y es que el disfrute de Luca en su sesión de burbujas ha conquistado a las redes.