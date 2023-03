Amenazan de muerte a Hailey Bieber y Selena Gómez sale en su defensa

Ambas han mantenido una relación con el cantante Justin Bieber, motivo de todas las polémicas Selena Gómez defiende a Hailey y pide que todo esto termine

Los fans de Selena Gómez harían lo que fuese por su ídola aunque eso signifique cruzar los límites del odio. Las amenazas de muerte a Hailey Bieber han ido a mayores, hasta el punto, que la cantante Selena ha tenido que salir en su defensa.

La polémica entre ellas dos tiene nombre y apellidos: Justin Bieber. Un novio en común provocó una de las peleas entre artistas más mediáticas de la historia.

El fandom se dividió en dos: los que iban con la cantante y los que defendían a la influencer. Ambas mantuvieron una relación con el Justin Bieber, pero la historia de Selena y Justin, después de varias idas y venidas, terminó en 2018. Aún así la controversia de una Hailey obsesionada con Selena y Justin durante años continúo.

Actualmente, siendo Hailey, la mujer de Justin parecía que las aguas se habían calmado e incluso escenificaron una reconciliación pública.

Selena Gomez y Hailey Bieber posaron juntas en la Gala del Museo de la Academia 2022 en Los Ángeles demostrando ante sus seguidores que no tenían sentido los comentarios acerca de su rivalidad, pero para los que siguen de cerca sus vidas este asunto todavía no está cerrado.

Las amenazas de muerte y el bullying en redes hacía Hailey durante las últimas semanas se ha convertido en algo desmesurado, hasta el punto en que Selena Gómez ha tenido que salir en defensa de la influencer.

La cantante ha publicado una historia en la que pide que "todo esto termine".

"Hailey Bieber se ha puesto en contacto conmigo para hacerme saber que ha estado recibiendo amenazas de muerte y una negatividad odiosa", publicaba en sus historias de Instagram Selena Gómez.

Selena Gomez speaks out against the hate Hailey Bieber has been receiving:



“Hailey Bieber reached out to me and let me know that she has been receiving death threats and such hateful negativity. (...) I've always advocated for kindness and really want this all to stop. ❤️” pic.twitter.com/nNWA2ivqE0