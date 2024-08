Amantes de los pasteles, esta pastelería de L'Hospitalet de Llobregat arrasa en Google Maps

¿A quién no le gusta una deliciosa tarta de queso, de pistacho o de chocolate para celebrar su cumpleaños? ¿O simplemente un pastel para degustar un sábado o domingo por la tarde acompañado de la familia o de tus mejores amigos? Si quieres probar las mejores tartas y pasteles de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), hemos encontrado la respuesta en las reseñas de Google Maps. Estás a punto de descubrir la pastelería de moda de esta ciudad ubicada en plena Área Metropolitana de Barcelona.

Sweet & Cake by Irina, la mejor pastelería de L'Hospitalet de Llobregat

Con un 4,8/5, la puntuación de 'Sweet & Cake by Irina' es casi perfecta tras acumular más de 20 reseñas desde su reciente apertura. Ubicada en Carrer del Roselló, 49 en L'Hospitalet de Llobregat, es evidente que Irina Timofeeva ha llegado a esta localidad para quedarse después de más de 5 años trabajando como pastelera.

En su página web podemos encontrar algunos de los productos que comercializan a sus clientes: tartas personalizadas por encargo, diversos productos de repostería, pero también cursos de repostería y una extensa gama de artículos y productos útiles que necesitarás para preparar tus propias galletas, tartas o cupcakes.

Si aún no te has animado a probar 'Sweet & Cake by Irina', lee algunas de sus reseñas y acabarás convencido: "Estoy super agradecida a irina por el pastel que hizo para el bautizo de mi hijo. Le expliqué como lo quería y me acabo sorprendiendo para bien. Aparte de precioso estaba super bueno" es tan solo una de las críticas de las 23 que tiene en estos momentos. ¿Te vas a resistir?