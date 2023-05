La amante de Icardi revela todos los detalles sobre su cita con el futbolista

Según los últimos rumores, el futbolista habría sido infiel a la presentadora Mauro Icardi habría quedado con la joven Candela Lecce en su último viaje a Argentina

La pareja de Mauro Icardi y Wanda Nara vuelve a protagonizar otra polémica. Según los últimos rumores, el futbolista habría sido infiel a la presentadora. Icardi habría quedado con la joven Candela Lecce en su último viaje a Argentina después de hablar con ella por Instagram.

Esta es la versión de la joven que ha compartido todos los detalles en redes sociales de su cita con el argentino: "El 23 él me llama por teléfono y me dice 'Cande desbloquéame' y que quería tener una conversación conmigo, que no quería terminar así. Yo le dije 'bueno, está bien’' para mí ya era tema terminado. El 25 recibo un llamado y él me dice 'estoy yendo a buscarte' y yo pensé que era una joda", explicaba.

"'No vas a sacar el teléfono, no quiero que hayan fotos ni pruebas de esto porque yo estoy arriesgando mucho'. Todo el tiempo me decía eso. Entonces le dije 'bueno, déjame llamar a mi mamá, sino se va a preocupar'. La llamo y le dije que me estaba yendo a Buenos Aires, no le dije con qué persona. Después agarro el teléfono, le saco el brillo y alcanzo a sacar una foto".

"Hubo unas disculpas tanto de mi parte como de la suya y me dijo ‘tengo que hacer unas cositas y vuelvo’. Volvió y al rato, tipo 3 por ahí se fue. Al otro día él tenía el vuelo y yo me quedé recorriendo, me había recomendado un lugar para que vaya a almorzar comida mexicana" continuaba explicando su cita con Icardi.

"Me sentí mal cuando vi todo en la tele, me sentí vulnerada, que me había estado boludeando. Entonces tengo buena relación con Pochi, se lo conté por bronca en ese momento que me sentía mal, sin medir las consecuencias" reflexionaba finalmente la argentina.