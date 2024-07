Álvaro Escassi habría liquidado la deuda con la persona que lo denunció por encuentros sexuales

En las últimas semanas, se ha especulado con una supuesta relación entre Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk. No obstante, hace tan solo unos días que se había confirmado la separación entre el jinete español y María José Suárez, tras tres años juntos.

Presuntamente, las informaciones apuntan como culpable un e-mail que habría recibido la ex modelo, con las supuestas infidelidades de Escassi.

El ex concursante de MasterChef estuvo recientemente en el plató de TardeAR para esclarecer la polémica: "Si lo queréis llamar infidelidad llamadlo como queráis, ella y yo ya no estamos juntos. Lo ha decidido ella y llevamos mucho tiempo sin estar juntos. Ella sabe perfectamente de qué va la película", explicaba el también jugador de polo.

No obstante, la ruptura de ambos sigue dando que hablar, y han salido a la luz nuevas informaciones. Esta mañana, durante la Crónica Rosa de esRadio, se comunicaba que el jinete estaba siendo extorsionado. "Esta persona me está extorsionado y el asunto está denunciado", confirmaba. Sobre esta misma situación, hablaron los colaboradores del espacio presentado por Ana Rosa Quintana.

"A mí me dicen que no se trata de extorsión, sino de una deuda que él no había pagado y esta persona le está reclamando un dinero que le debía. Esta versión viene de la persona que presuntamente ha sido denunciada por Escassi", empezaba diciendo Luis Pliego. Al surgir esta información en el programa, el director de la revista 'Semana', Jorge Borrajo, confirmaba que las partes habrían llegado a un acuerdo:

"Han firmado un contrato de reconocimiento de deuda en el que con la firma de ese contrato se saldaba esa deuda y a cambio la otra persona tenía que eliminar de su móvil y redes sociales todo tipo de conversaciones, vídeos, fotografías, mensajes de WhatsApp... todo lo que demostrara la relación entre ambos".

Por otro lado, Luis Pliego matizaba que "en caso de que esta mujer hable, él podrá denunciarla. Pero los 1.750 euros no son una extorsión. Es una señora que no había recibido un pago por unos servicios".