Alucinan con el precio de un café en un restaurante cercano a la Sagrada Familia: "Estafa total"

Duras críticas a uno de los restaurantes cercanos al templo "Es una estafa total" denuncian algunos de los comensales

Una de las aplicaciones más conocidas de valoración y búsqueda de restaurantes ha sido testigo en las últimas semanas de cómo se producen un aluvión de críticas a uno de los locales que se encuentran cerca de la Sagrada Familia de Barcelona.

Por desgracia, muchos son los hosteleros que basan su modelo de negocio en implantar precios abusivos destinados a turistas que puedan o quieran pagar las auténticas barbaridades de precios en productos que, tres calles más abajo, valen menos de la mitad.

En este caso este restaurante ha sido fuertemente criticado por cobrar cafés a 4 euros y Coca-colas a más de 5. "¿Cómo se puede justificar el precio de una Coca-cola zero a 5.60!!?? Y Café con leche 4.50! Es una vergüenza". Protestaba un cliente.

"Si eres barcelonés no se te ocurra entrar, además me lo dijo claro un camarero ellos están para timar a los extranjeros" explicaba otro comensal. "Lo que no puede ser, es que te cobren 10,65 € por un aquarius y cuatro croquetas" contaba muy enfadado otro visitante.

El restaurante, ni corto ni perezoso, responde con más o menos educación en la aplicación a los comentarios. Una de esas respuestas, a una turista italiana, no tiene desperdicio:

"Aprovechamos, dada su nacionalidad, que si se acerca a la ciudad italiana de Roma justo en frente del Coliseum y visita el Restaurante "SQUISIT COOK" y aprovechando su privilegiada situación, te cobran por un simple café americano largo la nada despreciable cantidad de 8,00 euros". Tremendo.