Almudena Cid confiesa cómo fue su separación de Christian Gálvez

Christian Gálvez y Almudena Cid formaban una de las parejas más queridas por los espectadores. La ruptura entre la gimnasta y el presentador tuvo un impacto anímico negativo en la ahora actriz, que quiso mantenerse lejos de los focos y la atención pública. Almudena Cid se ha sincerado con Bertín Osborne en Canal Sur, donde recuerda lo sucedido.

"Me vi obligada a empezar de cero. Coincide que mi vida profesional termina y comienza mi vida en pareja. Confundes ese crecimiento interno que tienes que hacer con hacerlo con otra identidad con otra persona. Entonces, cuando esa persona se va, crees que se ha ido todo tu ser y no es así". explicaba la gimnasta.

"Cuando me han pasado cosas, me las he quedado para mí, lo he sostenido. Luego te das cuenta que, en ese camino, me he ido quedando atrás". decía en el programa de Bertín Osborne. "Lo he llevado como he podido. Para mí ha sido muy duro porque, cuando algo es sorpresivo, que no lo has elaborado, cuando alguien decide romper, lo que sientes es un destrozo". "A principio no lo entiendes, pero con el tiempo... importa muy poco los porqués. Importa lo que has hecho tú con lo que te ha pasado" agregaba la actriz.

Además, Almudena Cid ha querido reflexionar en el programa sobre el duelo: "Me aislé. Me fui a un monte, literalmente. Es un dolor que no es en un lugar, pero lo bueno es que yo siempre he estado en terapia. No había explorado la parte sentimental porque no la había visto como necesaria dentro del deporte".

Finalmente, terminaba con esta metáfora con su carrera deportiva y su vida personal: "Nuestro calzado es un trozo de tela que solo cubre la media punta, las punteras. Yo, sin querer, creí que tenía unas punteras que me protegían, personificadas. Pero lo que yo tendría que haber hecho fue dejar de abrir esas llagas, dejar esas durezas y crear esos callos para caminar yo sola, pisando la realidad y por mí misma".