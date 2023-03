Almeida la vuelve a liar en la inauguración de un polideportivo

El alcalde de Madrid no ha tenido suerte con las saques de honor Almeida acudió a la inauguración del pabellón polideportivo de San Blas

La relación entre José Luis Martínez Almeida y las inauguraciones no es la mejor de todas. El alcalde de Madrid ha tenido diferentes accidentes con las saques de honor: balonazos a cámaras, a gente del público... Diferentes secuencias desafortunadas y divertidas que quedaron en anécdota.Almeida prometió no realizar más saques de honor en lo que le quedaba de legislatura. Pero no comentó nada al respecto de las inauguraciones. Un escenario que desde luego, conociendo los antecedentes, tenía muchos números para que algo no saliera como debería.

Este nuevo incidente del alcalde tuvo lugar en la inauguración de un pabellón polideportivo en San Blas. El político del Partido Popular quiso probar las nuevas instalaciones del complejo, y se atrevió con la cama elástica. Con la ayuda de dos monitores se preparó para dar el salto, pero perdió el equilibrio y acabó cayendo al foso, que por suerte estaba cubierto de espuma.

Hoy he presenciado esta maravilla, Almeida intentando un mortal, nada de saques de honor, esto supera todo pic.twitter.com/0kVjQfXPAq — Nicolás Martín Pérez (@nicolasmartin_p) 7 de marzo de 2023

Revisando la secuencia no queda muy claro si salta hacia adelante o si los monitores ayudan a que caiga a la piscina, de cualquier manera, quedó una escena muy divertida y los jóvenes le ayudaron a salir del foso entre los aplausos del público. Una cosa queda por seguro, si Almeida acude a una inauguración es mejor que preparen las cámaras y graben el momento, hay números para que ocurra algo inolvidable.