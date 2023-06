Alma Bollo ha quedado impactada tras ver su corte de pelo por primera vez

Los espectadores quedan sorprendidos con los cambios físico que llegan a realizar los concursantes, pero los mismos también quedan impactados Los participantes no tienen espejos en Honduras, por lo que la primera vez que se ven en el espejo quedan muy sorprendidos

'Supervivientes 2023' está en su etapa final. Los espectadores del famoso concurso quedan sorprendidos con los cambios físico que llegan a realizar los concursantes, pero los mismos también quedan impactados al ver su cambio. Los participantes no tienen espejos en Honduras, por lo que la primera vez que se ven en el espejo quedan muy sorprendidos. Esto es lo que le ha ocurrido a Alma Bollo.

La hija de Raquel Bollo ha sido expulsada de 'Supervivientes 2023' y ahora, se ha visto en el espejo por primera vez, sobre todo después de que en una de las pruebas del concurso se cortara el pelo de forma radical. Durante aquella prueba, le propusieron a Alma Bollo cortarse su melena a cambio de una recompensa.

Estas pruebas de 'Supervivientes' son conocidas como prueba de las tentaciones y Alma Bollo aceptó cortarse el pelo para poder obtener como recompensa dos fuentes de pasta carbonara y de postre dos brownies de chocolate fundido.

Durante el último programa de 'Supervivientes' se celebró la soñada ceremonia del espejo, donde los participantes se enfrentan para ver su cambio físico. Alma Bollo se sorprendió al ver su reflejo: "¡Mi pelo! Y decían que estaba mona, tengo la cabeza como un caso". Además de su peinado, la hija de Raquel Bollo se fijó en su peso, que no lo sorprendió tanto. "No me veo tan delgada pero creo que es de comer tantas recompensas en el último momento".