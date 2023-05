Alma Bollo la lía como nunca en directo: Abandona 'Supervivientes 2023'

Estamos llegando a la etapa final de 'Supervivientes 2023' y los nervios están haciendo mella en los participantes Alma Bollo es una de las concursantes que ha sufrido la tensión de los últimos días

Estamos llegando a la etapa final de 'Supervivientes 2023' y los nervios y el cansancio están haciendo mella en los participantes. Alma Bollo es una de las concursantes que ha sufrido la tensión de los últimos días. Durante una prueba de recompensa que se ocurría durante el debate, la hija de Raquel Bollo ha estallado contra sus compañeros.

Alma Bollo protagonizaba un enorme enfado al ver como han participado sus compañeros en la prueba, que tenían que adentrase en el mar para recoger las boyas de colores que contenían recompensas para ellos. La concursante prácticamente no ha podido coger nada, pues sus compañeros han nadado más rápido y se han hecho con todo.

"Para que veáis la clase de compañeros egoístas con los que convivimos diariamente", explicaba con indignación la participante mientras regresaba a la orilla. Su compañero Bosco Martínez-Bodiú ha querido cederle sus boyas para cerrar el asunto, pero no ha servido. "¡No es cuestión de darme! ¡Es compañerismo! ¡Que estamos sobreviviendo, tío! ¿No os dais cuenta?"."Me da mucho coraje, es una recompesa para todos, hay gente que nada más rápido, ¿cómo puede ser ver a una compañera llegando a una boya y se la quites?” explicaba. "No las quiero, ¿para qué? Ya me da igual. Paso de las recompensas, de este programa y de todo” comentaba antes de abandonar el directo y dejar atónito al programa.