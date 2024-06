Alfonso Arús sentencia a los medios por cómo están tratando el embarazo de Alejandra Rubio

En los últimos días, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han comunicado su futura paternidad. El embarazo de la hija de Terelu Campos está siendo noticia en la prensa del corazón. En la emisión de 'Aruseros' de hoy, 25 de junio, han abordado el tema y su presentador ha reflexionado sobre cómo se está realizando la cobertura.

Todo ha comenzado cuando estaban repasando los zascas más virales, una sección habitual en el programa. En este contexto, Aurelio Manzano se ha mostrado crítico con Terelu Campos por justificar que su hija vendiera la exclusiva de su embarazo: "La niña ha vendido la exclusiva porque no sabe hacer otra cosa que vender exclusivas y vivir del apellido Campos", afirmaba el venezolano.

En respuesta, Alfonso Arús ha querido defender la postura de Alejandra Rubio, criticando a los medios de comunicación que explotan estas informaciones: "Hay gente que vende exclusivas, pero también es verdad que hay muchos medios de comunicación que viven solo y exclusivamente de un tema y que no lo sueltan nunca". "Entiendo que, si hay una persona que no merece atención porque no vende exclusivas, lo lógico sería pasar de esta persona o no hacerlo durante tantas horas", reflexionaba el presentador catalán ante la habitual programación de Telecinco.

"No solo sucede en esa cadena, sino que en otra cadena y en otras muchas cadenas ocupa horas y horas. Por lo que tienen un poco de lógica que, si apareces durante tantísimos minutos en televisión, tú saques algún rendimiento. Lo tonto sería no hacerlo", terminaba diciendo el comunicador de La Sexta. Al pensamiento del presentador se sumaba el de la colaboradora Angie Cárdenas, hermana de Javier Cárdenas: "Ellas saben que les van a preguntar. Entonces, entiendo que decidan cobrar una cantidad económica".