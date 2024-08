Alfonso Arús predice el resultado de la sentencia de Daniel Sancho: “El jueves no habrá Wi-Fi”

Uno de los casos más notorios y polémicos que hemos visto en los últimos años es el de Daniel Sancho. A lo largo de 2024, hemos visto el desarrollo de todo lo sucedido, con diversas versiones sobre lo sucedido y una larga espera para la llegada del juicio y la sentencia final.

Debido a toda la polémica que ha rodeado el caso, muchos programas y presentadores han hablado sobre lo sucedido y esta vez le ha tocado el turno a Alfonso Arús.

El presentador del programa ‘Aruser@s’ ha decidido abordar el caso de Sancho nada más volver de sus recientes vacaciones. "Cuando dejábamos el programa el día 12 comentábamos detrás de cámaras que a la vuelta nos íbamos a encontrar con el tsunami Daniel Sancho", señalaba Arús durante el programa. A continuación, señalaba que lo más probable es que este caso vuelva a ocupar todos los titulares: "Pues ya lo tienes aquí, afortunadamente hasta el jueves".

Dicho esto, durante el programa adoptaron un enfoque jocoso acerca de lo que sucederá el próximo jueves. Arús señalaba que piensa que sucederá algún tipo de complicación inesperada, señalando que “no habrá wi-fi” o que sucederá algún tipo de fenómeno ambiental como “temperaturas extremas”. Como consecuencia, piensa que la sentencia terminará siendo suspendida, haciendo que el caso se alargue al menos hasta la siguiente semana.

"Considerando que los viernes no trabajan, no te extrañe que quizás hayan vuelto todos para hacer el especial Daniel Sancho y no tengamos sentencia hasta el lunes. Me juego los primeros 50 programas de 'Aruser@s", concluía, dando su contundente opinión sobre los procedimientos del caso.