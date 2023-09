Alfonso Arús lanza una puya contra Piqué tras la puesta en escena de Shakira

En pocos días se hará oficial el lanzamiento del nuevo disco de Aitana Ocaña, titulado 'Alpha' Después de escuchar el fragmento de la canción, los colaboradores no han dudado en relacionar las canciones de Aitana con las de Shakira

En pocos días se hará oficial el lanzamiento del nuevo disco de Aitana Ocaña, titulado 'Alpha'. Sin embargo, ya se conocen algunos detalles de una de sus nuevas canciones, que recibe el nombre de '2 extraños'. Muchos de sus seguidores han especulado con la idea de que algunas líneas de este tema, están especialmente escritas en referencia a su expareja, Miguel Bernardeau.

"Fue por idiota que yo me hice ese tattoo, pero ahora no estás tú..." o "Vale de nada cuatro años juntos, eso sí hace daño", son algunas de las frases con significado que la artista catalana lanza a su expareja, siguiendo el estilo actual que ha marcado Shakira con las canciones que dedica a Gerard Piqué.

En este sentido, el programa 'Aruseros', ha recogido estas "indirectas" de Aitana a Miguel Berbandeau y las han comentado en su plató de 'La Sexta'. Después de escuchar el fragmento de la canción, los colaboradores no han dudado en relacionar las canciones de Aitana con las de Shakira.

Además, Alfonso Arús ha lanzado una puya al exjugador del Barcelona: "Piqué ha estado toda la vida sembrando cosas", expresaba el presentador del programa. Por otro lado, el comunicador también era crítico con el eco televisivo de la cantante colombiana. "Ha habido una sobredimensión del eco de Shakira. A pesar de hacerlo bien, fue una de tantas de las que aparecieron en la gala", decía Arús.

"Shakira siempre ha sido una gran artista. Pero si no es por el divorcio de Piqué no estamos hablando ni un 1%. Ya te digo yo que no estaríamos hablando tanto. El eco televisivo de Shakira radica en el morbo de que vuelve a ser una persona soltera", finalizaba el comunicador sobre su reflexión.