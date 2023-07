Alessandro Lequio revela la razón por la que no hablará más de su hijo Aless

Ana Sandra fue concebida por vientre de alquiler después del fallecimiento de su padre, Aless Lequio El conde Lequio ha querido declarar cuáles son sus pensamientos después de que el nombre de su hijo siga tan presente en los medios de comunicación

Después del nacimiento de la nieta de Ana Obregón, su nombre se ha repetido continuamente en los medios de comunicación junto con el de Alessandro Lequio y sobre todo, del hijo del matrimonio, Aless Lequio. Ana Sandra fue concebida por vientre de alquiler después del fallecimiento de su padre, Aless Lequio.

El conde Lequio ha querido declarar cuáles son sus pensamientos después de que el nombre de su hijo siga tan presente en los medios de comunicación tres años después de su fallecimiento, tras luchar contra el cáncer. Alessandro declaró hace un tiempo que no quería hablar más sobre su hijo, salvo en contadas ocasiones, y hasta ahora lo ha cumplido.

Ahora, ha revelado cuál es el motivo de esta decisión, que también se vuelve desmarcar de su exmujer Ana Obregón. Perder a Aless fue un duro golpe para ambos, pero lo han gestionado de manera diferente. El colaborador de 'El programa de Ana Rosa' ha querido llevar su duelo de manera privada, asegurando que piensa seguir ese camino, confesándolo en una entrevista para El Mundo.

"De mi hijo he decidido no hablar porque a él no le gustaría que lo hiciese. Ni de él ni de nada cercano a él", unas palabras que muchos lectores han interpretado como un ataque hacia Ana Obregón, que por el contrario si que ha hecho pública con exclusivas el nacimiento de Ana Sandra.