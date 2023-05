¡Alerta en las ITV! Descubre qué coches están en riesgo de no superar las próximas revisiones

El testigo MIL se convierte en un elemento cada vez más importante para superar la ITV Si se detecta que ha sido manipulado, no pasaremos la inspección

La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es un trámite obligatorio que deben cumplir todos los propietarios de vehículos para garantizar que cumplen con las normas de seguridad y medioambientales establecidas. Durante la ITV, se revisan aspectos como los sistemas de frenado, luces, neumáticos, emisiones contaminantes, entre otros. Es importante pasar la ITV de manera regular para asegurar que nuestro vehículo se encuentra en condiciones óptimas y contribuir a la seguridad vial.

Cuando llega el momento de superar la Inspección Técnica hay que tener en cuenta cada vez más elementos que pueden hacernos suspender la prueba. En primer lugar, no hay que tomar a la ligera el encendido del testigo de malfuncionamiento durante la ITV de tu vehículo. Este indicador, conocido como MIL (luz indicadora de malfuncionamiento), puede resultar en un informe desfavorable y llevarte directamente al taller.

A veces, cuando el coche es más antiguo, tendemos a pedirle al mecánico que desactive ese "chivato". Justificamos que el vehículo es viejo, que no hay presupuesto para repararlo o que no vale la pena gastar dinero en ello. El mecánico, accediendo a nuestras peticiones, manipula el testigo para que no se encienda, posponiendo la reparación adecuada. Sin embargo, este enfoque conlleva problemas mayores. Las averías pueden ser graves y estamos evitando la necesidad de reparar el vehículo.

Además, cuando llega el momento de pasar la ITV, si se detecta la manipulación del testigo, el informe será desfavorable. Así que, básicamente, te encuentras en una encrucijada: o quedas varado debido a un informe desfavorable o te ves obligado a detenerte en un lugar inadecuado debido a una avería inesperada durante tus desplazamientos. La elección está en tus manos, pero es fundamental considerar la importancia de mantener tu vehículo en buen estado y realizar las reparaciones necesarias para garantizar tu seguridad en la carretera.