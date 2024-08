Alerta en Euromillones: una estafa a gran escala sacude al sorteo

A lo largo de los últimos días Euromillones ha detectado una peligrosa estafa que afectaba a los participantes del conocido sorteo. Y es que, según informan desde su página oficial, existe un fraude que emplea la identidad de Euromillones para obtener información personal y, potencialmente, dinero de los usuarios.

Al parecer, la estafa se está llevando a cabo a través de correos electrónicos con remitentes que utilizan direcciones y URLs muy similares a las auténticas, como “euromillones.com.es”.

Ante la situación, Euromillones ha decidido compartir una serie de medidas que deberemos adoptar con tal de protegernos frente a la estafa. Lo primero y más importante es recordar que nadie puede ganar en el sorteo sin haber adquirido previamente un boleto, ya sea directamente a través de las agencias estatales de loterías o mediante las peñas publicitadas en su página web oficial. Además, bajo ninguna circunstancia se debe exigir un pago para recibir un premio legítimo de Euromillones.

Otro aspecto fundamental que destacan las autoridades de Euromillones es que nunca solicitan información personal a través de correos electrónicos. Los estafadores suelen pedir datos como nombre, dirección u otra información sensible, lo que es una señal clara de que se está ante un intento de fraude. Es crucial no proporcionar este tipo de información ni abrir enlaces o documentos adjuntos en correos que no se esperan.

Por otro lado, Euromillones ha señalado lo siguiente: “En los espacios publicitarios de nuestra web se promocionan diversos anunciantes de los que algunos venden loterías y apuestas con todas las garantías, pero nosotros no vendemos lotería directamente ni enviamos mails no solicitados diciéndole a alguien que ha sido premiado”. Así, queda claro que este no es el procedimiento del organismo oficial y, por lo tanto, si nos llegan este tipo de correos debemos desconfiar.

Finalmente, en caso de recibir un correo sospechoso que supuestamente proviene de Euromillones, la recomendación es eliminarlo de inmediato y denunciarlo a las autoridades competentes, como la Policía o la Guardia Civil, para evitar que más personas sean víctimas de este tipo de fraudes. Estos mensajes son una muestra más de las tácticas cada vez más elaboradas que utilizan los ciberdelincuentes para engañar a los usuarios.