La alerta del Banco de España sobre el IBAN

La cuenta bancaria es una herramienta fundamental para nuestra vida. En ella recibimos la nomina, domiciliamos los recibos, guardamos nuestros ahorros y también, aparece reflejada mucha información sobre nuestra vida y nuestro día a día. Ahora, el Banco de España ha querido advertir sobre las numerosas estafas y robos que se producen.

Si alguien tiene nuestro número de cuenta, podría no suponer ningún tipo de peligro. Sin embargo, si la persona en cuestión puede hacerse con nuestro número pin, existe el peligro de que puedan acceder a nuestra cuenta bancaria sin necesidad de identificarse.

Es por ello, que es mejor no guardar escrito el número el pin e intentar utilizar la mano para tapar la vista de extraños y que no vean teclear tu número en el cajero. Otro de los consejos que puedes seguir es revisar tus movimientos para poder alertar a tu Banco si ves una transacción que no has realizado.

Cabe recordar que el código IBAN es único para cada persona y cuenta bancaria, contiene 24 caracteres y tiene un significado. Las siglas traducidas al español significan Código Internacional de Cuenta Bancaria. Este sistema es obligatorio en los siguientes países: Alemania, Bélgica, Costa Rica, Dinamarca, Francia, Grecia, Hungría, Jordania, Líbano, Montenegro, Noruega, Países Bajos, República Checa, Túnez y Turquía.