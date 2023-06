Alejandro Nieto romperá la tradición tras no acudir a la final de 'Supervivientes 2023' por este motivo

El próximo jueves 29 de junio se celebra la gran final, donde se conocerá el ganador entre uno de los cuatro finalistas Según la tradición del concurso, el ganador de la pasada edición acude al plató para entregar el cheque al nuevo campéon de 'Supervivientes'

'Supervivientes 2023' está a punto de llegar a su fin. El próximo jueves 29 de junio se celebra la gran final, donde se conocerá el ganador entre uno de los cuatro finalistas: Adara Molinero, Jonan Wiergo, Asraf Beno y Bosco Martínez-Bordiú. Los participantes se juegan todo en este último programa, donse entregará el cheque de ganador.

Según la tradición del concurso, el ganador de la pasada edición acude al plató para entregar el cheque al nuevo campéon de 'Supervivientes'. Una celebración en la que se procede al cambio del testigo y une el pasado y el presente del programa. Aunque se esperaba que Alejandro Nieto cumpliera con la tradición, él mismo ha comunicado que no será así.

Los seguidores de Alejandro Nieto le han preguntado si acudirá al último programa. Lejos de no responder, el pasado ganador ha querido aprovechar la ocasión para comunicar que no podrá estar presente y que no hubiera ninguna equivocación sobre el motivo real.

"No, no voy a ir. No se ha llegado a un acuerdo y no voy a estar. Aunque, bueno, le deseo a todos que gane el mejor. Yo estoy de viaje con la familia y con mi hijo y no se ha dado el caso. Así que no, no iré, lo dejo claro", explicaba el exconcursante.