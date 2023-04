Alejandra Rubio está ilusionada con este futbolista de Primera División y ex del FC Barcelona

La revista 'Pronto' ha tomado unas imagenes que muestran a la hija de Terelu Campos con Carles Aleñá La madre de la colaboradora de 'Fiesta' habría dado su beneplácito a la mencionada relación

Como han informado varios medios, parece que Alejandra Rubio ha encontrado un nuevo amor en un futbolista de Primera División. Concretamente, la hija de Terelu Campos ha sido vista con un exjugador del FC Barcelona y actualmente jugador del Getafe en un actitud bastante cariñosa, de hecho. Algunos ya lo sabréis, pero para los que no, el jugador que estaría saliendo con la joven es Carles Aleñá.

Los encargados de hacerse eco de esta noticia han sido la revista 'Pronto', puesto que ellos han mostrado las imágenes que no dejan lugar a dudas de que entre ambos existe algo más que una amistad.

En las mencionadas fotografías, que parece que fueron tomadas antes de Semana Santa, podemos ver a la colaboradora del programa 'Fiesta', de Telecinco, y al futbolista catalán de 25 años besándose en la calle.

Cabe mencionar que esta sería su nueva relación tras anunciar el pasado 31 de enero su ruptura con Carlos Agüera, con el que estuvo un año y medio. Además de todo esto, el citado medio también ha apuntado a otro detalle a tener en cuenta sobre esta relación, aunque este está enfocado en cómo ha sido recibida por parte de la madre de la mencionada colaboradora.

Carles Aleñá, jugador del Getafe | EFE

Según comentan, Terelu Campos conoce esta relación y la ve con buenos ojos. “La pareja no sólo no esconde ya su amor en público, sino que también cuenta con el beneplácito de la madre de la chica, quien estuvo tomando algo con ellos y se despidió muy afectuosamente del deportista”, explican en ‘Pronto’. De momento, no obstante, no ha habido confirmación oficial por parte de la pareja.