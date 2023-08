Alberto Chicote revela este plato de restaurante chino, ¡que nunca encontrarás en China!

La globalización ha provocado que el panorama gastronómico de España se haya vuelto mucho más internacional Hoy en día podemos encontrar en la mayoría de ciudades de nuestro país cocinas de todo el mundo

La globalización ha provocado que el panorama gastronómico de España se haya vuelto mucho más internacional. Hoy en día podemos encontrar en la mayoría de ciudades de nuestro país cocinas de todo el mundo. Uno de los primeros en llegar y que más se han popularizado son los restaurantes chinos.

Estos restaurantes ofrecen una gran variedad de sabores y aromas, muy diferentes a los platos tradicionales a los que estamos acostumbrados. Estos establecimientos disponen de una gran ambientación con elementos reconocibles de la cultura popular China, tradicional y moderna.

Algunos de los platos más clásicos de los restaurantes chinos son el arroz frito, pollo agridulce, pato laqueado y los dumpling. Alberto Chicote ha analizado diferentes platos de la gastronomía China en su nuevo programa, '¿Te lo vas a comer?'.

Para ello, ha contado con la colaboración de Dawei Ding, creador de la emisora madrileña China FM. Lo primero que destaca es el pan de gambas, un producto que nunca encontrarás en un restaurante del país asiático. "No por favor, eso no lo vas a encontrar en ningún restaurante de China. Te vas a Pekín, a Shanghái... no vas a encontrar ningún sitio que sirva esto".