Alba Silva, la mujer de Sergio Rico, emocionada tras el homenaje del PSG

El guardameta del París Saint-Germain sufrió un accidente el pasado domingo que le dejó en coma inducido El próximo lunes se actualizará el estado de salud del sevillano

Sergio Rico, el guardameta del París Saint-Germain, sufrió un accidente el pasado domingo que le dejó en coma inducido. El portero participó en El Rocío, cuando sufrió graves heridas en la cabeza por un caballo.

El pasado viernes se conoció el último parte médico del sevillano. Sigue ingresado en el hospital "bajo los efectos de la sedación, monitorizado y atendido de modo multidisciplinar por el equipo de Medicina Intensiva (...) Mantiene una situación de estabilidad clínica dentro de la gravedad de sus lesiones". El próximo lunes se actualizará su estado de salud.

Alba Silva, la mujer del guardameta, está destrozada, y lo deja ver en sus redes sociales: "No me dejes sola, mi amor, porque te juro que yo no puedo, ni sé, vivir sin ti", escribió en una publicación en la que se ve a la pareja el día de su boda. Aun así, también escribe mensajes un poco más esperanzadores como "el mundo entero me espera contigo".

El pasado sábado, el PSG jugó un partido contra el Clermont, y el Parque de los Príncipes se llenó de mensajes de apoyo para Sergio Rico y su entorno. Los compañeros del club parisino salieron a calentar con una camiseta con la foto del jugador y el mensaje #ÁnimoSergioRico.

En las últimas horas, la esposa del sevillano ha compartido varios mensajes de apoyo que está recibiendo, y no ha dudado en agradecer al equipo. Tras todas estas publicaciones, hizo un storie con una fotografía suya con su marido con la frase: "No es casualidad que todo el mundo te quiera".