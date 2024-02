Alba Muñoz, ex mujer de Antonio Tejado, rompe su silencio tras su detención

Después de ser detenido el viernes por la Guardia Civil, Antonio Tejado ha recibido hoy la orden de ingreso en prisión provisional. El televisivo podría estar implicado junto con otras siete personas en una investigación policial sobre una banda criminal que organizaría diferentes robos en la provincia de Sevilla.

Entre los mismos, podría estar relacionado el robo en casa de Sergio Ramos o María del Monte.

El excolaborador y sobrino de la cantante, está considerado como el presunto autor intelectual del robo en casa de su tía. Cuando se produjo el robo, tanto ella como las autoridades, había considerado la opción de que el asalto estuviera organizado por alguien de su entorno.

Alba Muñoz, exmujer y madre de la hija de Antonio Tejedo, se ha mostrado sorprendida tras lo ocurrido en una conversación con el periodista Pepe del Real, programador de 'Vamos a Ver'. "Estoy en shock, todavía lo estoy asimilando", expresaba, después de reconocer que no había sido "plato de buen gusto".

La joven ha explicado que por lo que no conoce de la vida de Tejedo, no está atravesando una buena época: "Sé que para Antonio no están siendo tiempos fáciles, que no está en su mejor momento". Sin embargo, apunta: "Esto se me escapa de todo lo que yo hubiese podido imaginar".