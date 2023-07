Alba Carrillo arremete implacable contra Bertín Osborne: "No lo soporto"

Este ataque ha puesto en duda el papel de Osborne como padre

Alba Carrillo no teme expresar su opinión sobre la futura paternidad de Bertín Osborne, y sus declaraciones han generado revuelo en la crónica social. La modelo y colaboradora de televisión, quien ha experimentado un momento profesional destacado tras su paso por RTVE, asistió al estreno de la película Barbie junto a su hijo Lucas, y no dudó en hablar sobre el tema en el photocall.

De forma contundente, Alba cargó contra el presentador, expresando que no le soporta y que nunca ha tenido una buena relación con él. Incluso reveló que los hijos de ambos asisten al mismo colegio, pero jamás lo ha visto en ninguna reunión. "No le he visto en una reunión ni nada, una vez en una fiesta de Navidad, lo que dicen todos los padres es que no se le espera", afirmó la presentadora.

La discusión se centra en la visión de Alba sobre el papel de Bertín como padre, más allá de cumplir con las obligaciones económicas. Para ella, ser padre implica una crianza activa y estar presente en la vida de los hijos en momentos importantes, algo que, según sus palabras, no ha visto en Bertín. "Ser padre es mucho más que pagar, sino cuantos padres no habría", declaró.

El presentador, envuelto en una serie de noticias sobre su futura paternidad con Gabriela Guillén, ha visto su imagen en entredicho tras estas declaraciones de Alba. Además, la polémica se intensificó cuando Chabeli Navarro, en una entrevista exclusiva, reveló que también estuvo embarazada de Bertín y consideró la opción del aborto. Tras esta revelación, Bertín anunció acciones legales contra Chabeli y su entorno. La situación sigue siendo motivo de controversia y está en boca de todos los medios de comunicación y redes sociales.