Una Alba Carillo furiosa lleva a Ana Rosa ante los juzgados y carga también contra Mediaset

Alba Carrillo ha decidido tomar acciones legales y demandar a varias empresas asociadas al grupo Mediaset La colaboradora televisiva sigue peleando su despido

Alba Carrillo ha decidido tomar acciones legales y demandar a Unicorn Content, La Fábrica de la Tele y varias empresas asociadas al grupo Mediaset. El motivo, un supuesto "fraude de ley" y despido improcedente. La excolaboradora de 'Ya es mediodía' podría verse en los tribunales con Ana Rosa Quinta, propietaria de una de las productoras de la demanda.

La televisiva no ha querido guardarse nada para sí y va a por todas. Desde sus directos de Twitch muestra su visible enfado y arremete con quien fuera su jefa, Ana Rosa Quintana. "Usted se ha convertido en una clasista porque ha tenido mucha suerte y apuñaló a María Teresa Campos, pero a hierro la matarán...", expresaba la ex de Fonsi Nieto.

"Soy yo la que está sufriendo las consecuencias económicas que conlleva para una familia, y en su vida personal y emocional. Llevo llorando creo que un ratito al día desde que me despidieron y me echaron como un perro", decía en un directo de Twitch.

"Lo que me daban en 'Ya es mediodía' era un donativo. Me dijeron que si me subían 20 euros el sueldo me dejaban sin parking. Tenía que elegir entre los 20 euros o tener parking, esa es Ana Rosa Quintana, la empresaria del año", confesaba la influencer.