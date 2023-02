Alba Carillo estalla: "No soy una lagarta roba maridos"

La modelo lanza sus dardos en Instagram contra Jorge Pérez y Emma García tras la entrevista del guardia civil en "Dejate querer" El ganador de Supervivientes dio su versión de lo sucedido en la fiesta de Navidad de Mediaset

Jorge Pérez ha vuelto a la tele de la mano de "déjate querer" y eran muchos los que estaban esperando que el ex guardia civil diera su versión de los hechos tras lo sucedido con la modelo en la famosa fiesta de Navidad de Mediaset, donde fueron grabados en una actitud bastante cariñosa.

El ganador de "Supervivientes" declaró que todo lo que se había contado sobre el y aquel momento no se ajustaba demasiado a la realidad y que Alba Carrillo tan solo quería hacer daño a su matrimonio con Alicia. Tras estas palabras la modelo ha decidido alzar la voz a través de sus redes sociales como de costumbre y contestar a su excompañero, a quien además, acusa de ser el primero en hablar sobre el tema y ahora de "remover el avispero".

“Sigo sin ser una roba maridos, lagarta y toda esas barbaridades que dicen porque la persona que habló por primera vez decide volver a mover el avispero", ha escrito en sus redes sociales. Y aunque, en ningún momento ha mencionado a Jorge en sus comentarios, sospechamos de que hay bastantes indicios para saber a quien se refiere.

Pero los comentarios de Alba Carrillo no se han quedado ahí y le ha enviado otros dos ataques en forma de reflexiones. “Hay personas tan atractivas y a la vez con un cerebro tan vacío que creo que su físico es un regalo de consuelo”, decía la primera. “Me agrada la gente que habla tres idiomas: de frente, directo y con huevos. Yo hablo esos tres idiomas. Lamentable que algunas personas no hablen ni castellano correctamente y sin mentir”, agregó.

El foco en Emma García

La modelo ha continuado detallando cómo se siente y también ha tenido algunas palabras para su excompañera de "Viva la Vida" Emma García. “He llorado un poquito, no lo voy a negar. Cuando he visto a Emma hablar tan bien de él y a mí me llamó mentirosa por intentar protegerlo mientras él me echaba a los perros...”, expresó, haciendo referencia a aquel momento en que ella negó que hubiera habido nada más que un beso aquella noche con Jorge Pérez.