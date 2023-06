Alaska y Mario, se hartan de los rumores sobre la homosexualidad de Vaquerizo: "Cumplimos muy bien los dos"

La pareja lleva 20 años de convivencia en los que se ha cuestionado su relación numerosas veces Ambos han roto los rumores sobre la veracidad de su relación

Alaska y Mario se han convertido en una de las parejas más consolidadas y reconocidas del panorama mediático. En sus inicios, Mario empezó siendo la pareja de Alaska hasta que se dió a conocer y creó su propia imagen independientemente de Alaska, la éxitosa cantante con la que comparte su vida desde hace años.

El matrimonio se atrevió, incluso, a abrir las puertas de su intimidad con el reality 'Alaska y Mario' de MTV, donde mostraban cómo era su vida en su día a día. Su balcón cerca de Gran Vía (Madrid) gobernado por dos flamencos rosas, era más que conocido por todos sus fans. Y durante el pleno éxito de su reality, eran muchos los que se tomaban fotografías y picaban al timbre esperando encontrárselos.

Van 20 años de amor para el matrimonio, del que se ha hablado y cuestionado númerosos aspectos de su relación, pero que continúan juntos, unidos e invencibles.

Alaska y Mario no tienen nada que ver, son dos personas totalmente diferentes, que a la vez se complementan. Los rumores frente a la posible homosexualidad de Mario, siempre han abordado su relación, como si se tratase de dos amigos que únicamente conviven, pero la cantante rompió el silencio cansada de tantas conjenturas:

"Llevamos juntos 22 años, nuestra relación sigue muy viva, igual que el amor y el deseo", contó en una entrevista para 'Pronto'. "Nos respetamos y nos dejamos nuestros espacios de libertad", afirmo Olvido sobre la fórmula secreta para el éxito de su matrimonio.

Mario Vaquerizo niega los rumores sobre su bisexualidad

De Alaska y Mario se ha cuestionado todo: uno de los rumores que tomó más fuerza fue el de una posible relación abierta, y Mario Vaquerizo salió en defensa de su pareja: “No. Tenemos un universo común, pero también nuestros propios mundos, en los que no necesariamente participa el otro. Lo que no significa que seamos lo que imagino que calificas como pareja abierta”.

Sobre los rumores de homosexualidad, Mario se define como una "mariquita inquieta", no le aterra su lado femenino, ni tiene una masculinidad frágil por lo que no le supone un problema mostrarse así y afima: "No soy bisexual; si lo fuera, no estaría con mi mujer" aclaraba el artista y añadía "y no me ofende que piensen que lo soy, lo que me molesta es que estén infravalorando a mi mujer. Olvi no va a estar muerta de inanición después de 22 años juntos..." concluía Mario, zanjando las habladurías.

Por su parte, Alaska también mantiene que son la noche y el día, personas totalmente opuestas, que se atraen y por eso, su matrimonio funciona tanto dentro como fuera de la cama: "Por un lado, es una persona muy fácil, como sabéis”, cuenta. “Aunque, para el otro, puede ser una persona muy difícil, como no sabéis. Tiene su carácter y, cuando está de malas, te dice cosas... Pero al segundo se le ha olvidado. Y yo, las 48 horas siguientes lo mataría, pero él, cómo ya se ha olvidado de lo que dijo, no sabe por qué", decía Olvido Gara.

Y en cuanto a sus relaciones íntimas, Mario lo ha zanajado rapídisimo y ha contado que "cumplimos muy bien los dos. Porque sea un poco amanerado y me salga mi lado femenino, que propicio, no me siento cuestionado. Una mujer tan lista, tan culta y tan inteligente no iba a estar con un hombre que no la deseara”, ha sentenciado Mario.