Salen a la luz los alarmantes mensajes que recibió Daniel Sanchó en comisaría: "Me está dando miedo"

Recientemente, una amiga íntima del cirujano ha acudido al programa de Sonsoles Ónega

Viviana Ordosgoitia, amiga íntima de Edwin Arrieta, proporcionó detalles impactantes sobre el caso de Daniel Sancho en el programa Y ahora Sonsoles. Durante su testimonio, reveló los últimos mensajes que recibió de Sancho mientras este estaba en comisaría. Los mensajes transmitían la angustia de Sancho al ser interrogado por las autoridades tailandesas, ya que, en lugar de buscar a Arrieta, se centraron en hacerle preguntas a él.

"Me tienen retenido haciéndome preguntas. No sé qué decirte, solo espero que esté bien. Me tienen a mí retenido, literalmente toda la policía Koh Pangan. No sé qué decirte porque lo perdí de vista y aquí estamos", escribía Daniel Sancho a Viviana Ordosgoitia.

Daniel Sancho explicó a Viviana que la policía tailandesa lo tenía retenido y le transmitió su temor hacia las autoridades. Los mensajes reflejan su desesperación, ya que temía que nadie se preocupara por la desaparición de Edwin Arrieta si él no hubiera acudido a la policía.

Los últimos mensajes que Viviana envió a Sancho fueron un intento desesperado de obtener una respuesta, pero Daniel ya no respondió. Estos mensajes coincidieron con el momento en que Sancho estaba confesando su experiencia a la policía. La situación se volvía cada vez más misteriosa y preocupante, y las incógnitas sobre el paradero de Edwin Arrieta persistían.