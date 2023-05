La alarmante predicción de la OMS sobre una nueva pandemia más mortífera

La Covid-19 ha registrado más de 765 millones de casos en el mundo y más de 6,9 millones de muertos El director de la OMS ha alertado de nuevas pandemias

Hace más de tres años que la Covid-19 llegó al mundo para quedarse. El virus generó una emergencia sanitaria: se han vivido confinamientos estrictos, varias oleadas de la enfermedad, se ha puesto en marcha un plan de vacunación... El coronavirus ha dejado datos terribles, y es que ha provocado más de 765 millones de casos en el mundo y más de 6,9 millones de muertos.

El viernes 5 de mayo, la Organización Mundial de la Salud dio por finalizada la emergencia internacional por el Covid-19, pero Tedro Adhanom Ghebreysesus, el director general de la OMS, ha advertido que a pesar de eso, aún "sigue existiendo la amenaza de que aparezca otra variante que provoque nuevas oleadas de enfermedad y muerte".

Ahora, el máximo dirigente de la Organización, ha alertado sobre la amenaza de "otro patógeno emergente con un potencial aún más mortífero".

El investigador ha pedido a la comunidad internacional que prepare nuevas estrategias para hacer frente a nuevas pandemias: "En un mundo de crisis superpuestas y convergentes, una arquitectura eficaz de preparación y respuesta ante emergencias sanitarias debe abordar emergencias de todo tipo".

Tedros pide a todos los Estados que estén unidos frente a estas adversidades: "Cuando llegue la próxima pandemia, que lo hará, debemos estar preparados para responder de manera decisiva, colectiva y equitativa".

El director general de la OMS ha pedido actualizar el Reglamento Sanitario Internacional para que "el mundo no tenga que enfrentarse nunca más a la devastación de una pandemia como el de Covid-19". Además, ha añadido que es necesario hacer cambios: "Si no hacemos los cambios que deben hacerse, ¿quién lo hará? Y si no los hacemos ahora, ¿cuándo?".