Esta es la alarmante predicción de Eno Alaric, el supuesto viajero en el tiempo, para el mes de julio de 2023

Eno Alaric, más conocido en TikTok como 'Radianttimetraveler', suele realizar predicciones, aunque estas nunca se cumplen "Un supervolcán en el oeste de los Estados Unidos entrará en erupción"

Volvemos con un nuevo post en el que recogemos una de esas predicciones terroríficas que de vez en cuando nos deja la actualidad. Evidentemente, cada uno se toma estos temas a su manera y le da la importancia que considera, pero nosotros estamos aquí para contaros en qué consiste esta, la cual está protagonizada por una persona que asegura ser un "viajero en el tiempo".

Concretamente, estamos hablando de Eno Alaric, más reconocido en TikTok como 'Radianttimetraveler', que, además de afirmar que es un "viajero en el tiempo", también asegura que proviene del año 2.671 y en los últimos tiempos se dedica a hacer predicciones. Eno, sea como fuere, cuenta con bastante popularidad en la mencionada red social, ya que suma más de 400.000 seguidores con muchos vídeos que acumulan cientos de miles de reproducciones.

Seguro que os suenan algunas de sus predicciones, muchas de ellas, por no decir todas, son de lo más surrealistas. Por ejemplo, Alaric ha lanzado predicciones de todos los colores, como la de una posible invasión extraterrestre o catástrofes naturales de grandes proporciones. "Una especie alienígena muy hostil viene a recuperar la Tierra, no ganaremos. Otro extraterrestre salvará a algunos de nosotros", afirmó en un post del 30 de diciembre de 2022. Este, además, lanzó numerosas predicciones en 2022, pero ninguna de ellas se cumplió, lo que seguro que no os sorprende.



| SPORT.es

Ahora, Eno Alaric ha publicado una nueva profecía. Se trata de la erupción de un supervolcán. "Un supervolcán en el oeste de los Estados Unidos entrará en erupción, cubriendo los cielos con una espesa columna de humo y ceniza", expresa en uno de sus últimos vídeos, que ya se ha vuelto viral. "Cientos de miles de personas fallecerán en la erupción, y las cenizas y el humo se elevarán sobre los cielos de todo Estados Unidos", añadió.

A decir verdad, viendo el éxito del resto de sus predicciones, suponemos que esto solo se quedará en algo viral y anecdótico, aunque nunca está de más ser precavido.